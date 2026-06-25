梅雨の時期に眠くなる原因や対処法について、寝具メーカー「西川」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【なるほど！】これが梅雨の眠気を解消する“15分”の対策です公式アカウントは「『何だか今日はずっと眠い…』その不調、実は梅雨時の“低気圧”による自律神経の乱れが関係しているかもしれません」と投稿。その上で「気圧の変化は、頭痛だけでなく眠気やだるさにも影響すると言われています」「特に梅雨