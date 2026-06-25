任期満了に伴う長野県大町市の市長選挙が、28日に投票日を迎えます。5期務めた現職の引退により、20年ぶりとなる新リーダーを決める市長選。新人2人の訴えです。大町市長選挙に立候補しているのは届け出順に、元県職員の柳原健さん(56)と、前市議会議員の植松悠一郎さん(45)の、いずれも無所属の2人です。■柳原健さん(56)無所属・新人30年以上勤めた県を退職し、今回の選挙に挑む新人の柳原健さん。柳原さん「大町