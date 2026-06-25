ロックバンド「サカナクション」のボーカル山口一郎が6月23日深夜放送の『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、同じ北海道出身の「俺の嫌いな先輩」から連絡が来たことを明かし、話題になっている。サカナクションは2026年9月8日から「SAKANAQUARIUM 2026透明」ツアーが東京・日本武道館を皮切りにスタートするのだが、同番組で「9月6日日曜日には……俺2日後に武道館の初日で誕生日なんだけ