七夕まで２週間を切り、毎年恒例となる七夕電車が園児らにお披露目されました。 牧千晴記者「あいにくの天気ですが、こちらでは早くも織姫と彦星が出会えたようです」 中区にある広島電鉄の千田車庫では、３７代目となる「七夕電車」が近くの幼稚園などから園児ら約２０人へお披露目されました。 今年のテーマは「天の川を走る電車」で、車体には園児が書いた星型の短冊が貼られ、電車が子どもたちの夢などを乗せて星