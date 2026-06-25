高知県須崎市で高知の伝統野菜・リュウキュウの収穫が始まっています。須崎市にあるハウスで、シャキシャキとした食感が魅力の高知の伝統野菜・リュウキュウの収穫が始まっています。須崎市では、現在8人の生産者が、約80アールのハウスでリュウキュウを作っています。このうち小松健二さんの約13アールのハウスでは、5000株ほどのリュウキュウがハウスいっぱいに植えられています。小松さんのハウスでは2026年も例年