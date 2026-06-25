県内では6月24日から雨が降り続き、総雨量が140ミリを超えているところがあります。また、美馬市穴吹町では土砂崩れのため、国道492号が通行止めが続いています。 （記者）「土砂崩れがあった美馬市穴吹町、土砂が道路を塞ぎ、木が電線に引っ掛かり、現在、復旧作業が行われています」土砂崩れがあったのは、美馬市穴吹町口山の国道492号です。警察によりますと、25日の朝に土砂崩れが発生しているのがみつかり、現在、国