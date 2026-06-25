《まずはラジオ復帰しますので（2週間に1回2時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね）久しぶりだから皆さんメールください》6月24日、タレントの藤田ニコルがXを更新。自身がパーソナリティを務めるTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」の公式Xが、前日に藤田の復帰を告知したのに応える形でポストした。そののち、《2時間でサクッと娘と一緒にラジオ撮ってきました！すやすや眠ってるところをト