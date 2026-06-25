《まずはラジオ復帰しますので（2週間に1回2時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね）久しぶりだから皆さんメールください》

6月24日、タレントの藤田ニコルがXを更新。自身がパーソナリティを務めるTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」の公式Xが、前日に藤田の復帰を告知したのに応える形でポストした。

そののち、《2時間でサクッと娘と一緒にラジオ撮ってきました！すやすや眠ってるところをトントンしながらリスナーの皆さんのメールを読むラジオはなんだか心地がよかったです楽しくなりすぎて自分でも何喋っていたかわかりません》と綴り、母子一緒で仕事復帰を果たしたことを報告した。

「藤田さんは、2023年、俳優の稲葉友さんと結婚、2026年5月1日に、第1子の女の子を出産しました。育休していたのですが、6月13日にラジオに電話出演。今回の収録参加で芸能活動への本格復帰となりました。当面はラジオへの出演のみで、子育て中心の生活を送るようです」（芸能担当記者）

藤田は出産後、自身のInstagramなどで生活の様子を発信している。6月7日にはお宮参りの画像を投稿。多くの祝福が寄せられた一方で、突如としてつきつけられた “批判コメント” をめぐって、多くの有名人も参戦する大論争が起きてしまった。

「現在は削除されていますが、あるXユーザーが《病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか?》と反発。これに対し、作家の乙武洋匡さんによる《みんな平気で自分の写真載せてるけど、 手足ない人の気持ち考えたことありますか？ ……っていう世界線にしたいのか、、、》というカウンター投稿なども話題に。“過剰な配慮の要求” に関する議論が繰り広げられました」（同）

藤田自身は6月10日にXで《なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません》と、“ノーダメージ” であることを告白。結局、出産から1カ月と少しでの “スピード復帰” となった。

「藤田さんの投稿には、復帰を歓迎する声や、親子でのラジオ出演に驚く声などが寄せられていました。

いっぽうで、一部からは “無理に出る必要ないのでは？” と、スピード復帰に疑問を呈する声も。タレントの出産後のスピード復帰はたびたび議論の的になりますが、タレントとして長く活躍する藤田さんにとって、芸能活動は生活の一部のようなものなのでしょう」（同）

そのうち、テレビでも “親子共演” が見られるかも？