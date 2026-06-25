《皆さん何色の紫陽花が好きですか？》6月17日にXのフォロワー数が2万人を超えたことを報告していた静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが、6月24日に自身のXを更新。紫陽花をバックに写した写真を添えて投稿、このように問いかけた。「佐々木アナは東京都出身の23歳。2025年に早稲田大学を卒業して同局に入社しました。大学生時代は『ミスコンテスト』にも出場経験があるそうです。ただ、本人は同局のインタビューにミス