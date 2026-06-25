現在、開催中の「FIFAワールドカップ2026」を受け、NHKで連日放送されているダイジェスト番組『デイリーハイライト』の人選が波紋を呼んでいる。「『デイリーハイライト』は試合の結果はもちろん、ゴールの瞬間やプレーの裏側などのシーンを紹介するほか、専門家による解説も加える番組です。この番組に女優の山之内すずさんがたびたびゲスト出演しており、そこでのコメントが賛否両論を巻き起こしています」（スポーツ紙記者）