「嵐のファンクラブは6月15日に終了となりました。櫻井翔さん（44）や松本潤さん（42）は、新たに個人のファンクラブを開設する準備を進めているそうです。

二宮和也さん（43）はすでにファンクラブを開設しており、今後相葉雅紀さん（43）からも開設についての知らせがあるでしょう」（スポーツ紙記者）

5月31日のライブをもって活動を終了した嵐。ファンに最後の感謝を伝え、ファンクラブも幕を下ろした。

「最後の新曲である『Five』のCDは5月31日に発売。ファンクラブ会員のもとには、ラストライブ当日の17時までには届けられたといいます。ライブの開演時間が18時だったので、それに合わせたのでしょう。

さらに6月1日には、会員に厚紙仕様のフォトアルバムも発送されました。5人の笑顔の写真やサインに加え、“ありがとう”のメッセージも綴られていたといいます」（アイドル誌記者）

昨年5月6日にラストツアーの予告をしてから、約1年にわたった再始動。それも無事に完了して、嵐も“仕事納め”かと思いきや、6月17日放送のバラエティ番組『ニノなのに』（TBS系）で、二宮からこんな発言が飛び出したのだーー。

「いまだにやらなければいけないことがあったりする。DVDを出すときにどうしようかみたいなことで、実際まだ動きが続いているので」

デビュー日である11月3日に発売されるラストライブのDVD。そのための仕事がまだ残されているというのだ。

前出のアイドル誌記者は言う。

「DVDにはメンバーがライブの映像を見ながら語り合う様子も収録される予定。ライブの舞台裏や演出秘話が明かされるでしょう。

その撮影はこれから行われるといい、5月31日以降の嵐の姿が見られる貴重な映像となりそうです」

5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所した大野智（45）も、DVDの撮影に参加する。

「ラストライブ終了後、大野さんは現在の生活拠点である宮古島にすぐ帰るものとみられていました。オーナーを務めるリゾート施設はすでに完成していて、嵐の活動終了までは正式なオープンをせずにいた状態。早くビジネスを再開させたいという思いもあるでしょう。

しかし先日堂本剛さん（47）やSixTONESのジェシーさん（30）と朝まで飲み明かしていたと報じられたように、しばらく東京で過ごしていると聞いています。嵐としての残りの仕事のため、東京生活を延長しているようです」（芸能関係者）

しかし、大野の東京滞在にはもう一つ理由がありそうでーー。

「ラストツアーの真っただ中だった4月、『週刊文春』が大野さんと元恋人・A子さんが密会を重ねていたと報じました」（前出・スポーツ紙記者）

A子さんは10年ほど前に大野との交際が報じられた元女優。現在は東京都内で飲食店を経営しているという。

「『週刊文春』によると、2人は今年に入ってから再会し、A子さんの飲食店や大野さんの自宅でたびたび会っていたそうです。

ただ、『文春』の取材に対しA子さんは“恋愛関係とかも一切ない”とし、大野さんの自宅に行ったのも“友人らと複数人で飲んでいるだけ”と明かしていました」（前出・スポーツ紙記者）

しかしこの報道から1カ月ほどたったころ、A子さんに異変が。

「大野さんとA子さんが会っていたという飲食店が、5月下旬に突如閉店したのです」

と話すのはA子さんの知人。

「A子さんは複数の飲食店を経営していましたが、資金繰りが厳しかったと聞いています。ほかの店は営業を続けているみたいですが、大野さんとの“密会場所”だけ閉店させたようです。本格派の料理が評判だったのですが……」（前出・A子さんの知人）

実は大野とA子さんは、ファンから苛烈なバッシングを受けた過去があった。

「このころ大野さんが開いた個展ではパグの絵が展示されており、大野さんは“友人の愛犬をモデルにした”と語っていました。ところがA子さんのブログにパグの写真が投稿されていたのを交際報道後にファンが発見。ほかにも2人の“におわせ”がいくつも指摘されました。

こうした親密ぶりから、“結婚を視野に入れているのではないか”と当時はかなり注目を集めたのです」（前出・スポーツ紙記者）

ところがこの後、2人は破局。

「大野さんは異例の会見で“もう会うことも一切ございません”と語りました。また’19年にA子さんが『文春』の取材を受けた際には『当時私が死ぬような思いをした』と赤裸々に明かしています。世間からの批判で受けた傷はかなり深かったようでした。

大野さんも“A子につらい思いをさせた”として非常に申し訳なく思っていたそうです」（前出・スポーツ紙記者）

こうした経緯があるだけに、今もA子さんを気にかける気持ちに変わりはないようだ。

「大野さんもリゾート事業を手掛けるビジネスマン。仕事で行き詰まるA子さんにアドバイスすることもありそうです」（前出・芸能関係者）

東京での一仕事を完遂するまで、宮古島には帰らないようだーー。