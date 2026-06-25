“優勝”を目標にワールドカップに挑む日本代表。前人未到の5大会連続出場の長友佑都を筆頭に、谷口彰悟・上田綺世・堂安律・佐野海舟といった主力選手の妻は女優やタレント・モデル・インフルエンサーなど“今どき”の自立した女性たちも目立つ。【写真】チュニジア戦で2得点！日本のストライカーと結婚したモデルそんなパートナーを持つサムライブルーの妻たちの献身と、夫らがピッチでは見せない素顔とは……?選手とともに