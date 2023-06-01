埼玉県にある凄惨な事故物件の一軒家に10日間滞在したチャンス大城が、あまりに怖さに後輩芸人を呼び寄せたもののわずか30分で逃げられたエピソードを披露した。【映像】閲覧注意…2か月間死体が放置されていた部屋（複数カットあり）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）