福田ユミプロデュース 舞台『定や、定』上演決定 ―― なぜ私たちは、阿部定を忘れられないのか。 脚本・高木登（鵺的×演出・浜谷康幸×出演・寺十吾／福田ユミ 2026年7月15日（水）～19日（日）東京・中野「劇場HOPE」 俳優・福田ユミがプロデュースを務める舞台『定や、定』の上演が決定した。 福田ユミプロデュース公演の第4弾となる本作は、2026年7月15日（水）から19日（日）まで、東京