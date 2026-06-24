24日未明、群馬・高崎市の駐車場で、女性が血まみれ状態で倒れているのが発見され、その後、死亡が確認されました。これを受け、警察が現場で目撃された黒い車を追っていたところ、隣の埼玉県で男性が自動車事故を起こし、死亡していたことが分かりました。事件は、24日午前3時ごろに寄せられた110番通報で明らかになりました。「知り合いの女性が知人の男性ともめている」との通報を受け、警察官が現場の駐車場に駆け付けたところ