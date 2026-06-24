フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄 ラジオマガジン」（文化放送）。6月24日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、SNSで起きたある母親の授乳問題について、考えを述べた。 勅使川原真衣「今日のテーマは、よく言いませんか？ 『不快に思う人もいるので、やめたほうがいいですよ』