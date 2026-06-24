長野県立科町で行われていた水道管の改修工事現場で、東御市に住む会社役員の男性(69)が、運転していたバックホーの下敷きとなり、死亡する事故がありました。23日午後1時すぎ、「重機が横転して、下敷きとなった男性が意識不明の状態」と工事現場の関係者から警察に通報がありました。駆け付けた消防によって救出され、茅野市内の病院に搬送されましたが、約3時間後に死亡が確認されました。事故当時、男性はバックホӦ