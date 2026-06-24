記憶を失った少女が目覚めたのは、見知らぬ不気味な古城だった……。USAGI STOREは6月23日16時、横スクロール型2Dホラーアドベンチャーゲーム「Dawn Bell」を、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてリリースしました。また、発売を記念して、ゲーム本編および同時配信のオリジナルサウンドトラックを対象とした20％OFFの期間限定ローンチセールも実施されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■