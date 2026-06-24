記憶を失った少女が謎の古城を探索　横スクロール2DホラーADV「Dawn Bell」がSteamで配信開始

記憶を失った少女が目覚めたのは、見知らぬ不気味な古城だった……。USAGI STOREは6月23日16時、横スクロール型2Dホラーアドベンチャーゲーム「Dawn Bell」を、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてリリースしました。

また、発売を記念して、ゲーム本編および同時配信のオリジナルサウンドトラックを対象とした20％OFFの期間限定ローンチセールも実施されています。

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■ 記憶を失った2人が協力して真実を追うマルチエンディング・ストーリー

「Dawn Bell」は、自分の名前も過去の記憶もすべて失った状態で、見知らぬ不気味な古城で目を覚ました少女が主人公となるホラーアドベンチャー。プレイヤーは少女を操作し、古城からの脱出を目指して探索を繰り広げます。

その途中で出会うのは、主人公と同じく記憶を失ってしまった一人の少年。2人は手を取り合い、城内に張り巡らされた数々の謎やギミックを解き明かしながら、失われた過去の足跡をたどっていくことになります。

本作はプレイヤーの選択や行動によって物語の結末が変化するマルチエンディング方式を採用しており、用意されている結末は全4種類。全ルートを回収した場合の想定プレイ時間は約90分〜120分となっており、Live2Dによって細やかに動くキャラクターたちの演出や、オートセーブ機能への対応なども特徴となっています。

■ アイテム収集や仕掛けの攻略、そして古城に潜む異形の存在

2D横スクロールで描かれる城内には、各所に残された手記や謎解きのためのアイテムが散りばめられています。探索を通じてこれらを収集し、得られた情報や手がかりを駆使して仕掛けをひとつずつ突破していくことが、隠された真実へと近づく鍵となります。

しかし、古城の探索は決して安全なものばかりではありません。時には、2人の行く手を阻む危険な罠や、暗がりに潜む異形の存在に遭遇する局面に立たされることもあります。周囲の環境やアイテムを上手く利用しながら危険をやり過ごし、安全な場所へと逃げ延びる緊張感に満ちたホラー演出も本作の大きな魅力です。

■ サントラも同時発売 2週間限定の20％OFFローンチセール

ゲーム本編のリリースに合わせて、ゲーム内の世界観を鮮やかに彩るオリジナルBGMやボーナストラックを収録した「Dawn Bell Original Soundtrack」の配信も開始されました。

さらに、発売日から2週間限定で実施されるローンチセール期間中は、通常価格700円のゲーム本編が560円に、通常価格150円のオリジナルサウンドトラックが120円へと、それぞれ20％OFFの特別価格で提供されています。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：Dawn Bell

・ジャンル：横スクロール型2Dホラーアドベンチャー

・パブリッシャー：USAGI STORE

・開発元：USAGI STORE

・プラットフォーム：PC（Steam）

・リリース日：2026年6月23日

・価格：700円（発売から2週間限定で560円）

・公式X：@DawnBell_info

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062401.html