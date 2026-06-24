工藤静香の新作アルバム『Dynamic』が発売、あわせてアルバムタイトル楽曲「Dynamic」のミュージックビデオが公開された。「Dynamic」が収録されているアルバムは、デビュー39年目を迎える彼女が「ロック」をコンセプトイメージに掲げた、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバムだ。楽曲「Dynamic」のミュージックビデオは、工藤静香本人が「異次元・異空間」をリクエストして撮影が行われ、派手で見応えのある世界観の映像に仕上