スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、食感や飲み心地の異なる桃のビバレッジ3種「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を、6月24日から期間限定で販売します。【画像】最大量のピーチ果肉！圧倒的に「桃」な新作ドリンクを見る（5枚）「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」は、2015年の発売以来、夏の訪れを感じさせる定番フレーバー