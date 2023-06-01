レクサス・イーストボーン国際 大会期間：2026年6月22日～2026年6月27日 開催地：イギリス イーストボーン コート：芝 結果：[イングリド ニール / ジウリアナ オルモス] 2 - 1 [ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 試合の詳細データはこちら≫ レクサス・イーストボーン国際第2日がイギリス イーストボーンで行われ、女子ダブルス1回戦で、イングリド