MOROHA・アフロが、7月29日に発売する1stアルバム『無職覚醒』に先駆けて、配信シングル「サンパチ」を明日にリリースすることを発表した。同曲は「笑い」を追求することによって笑えない日々を塗り替えていく、一人の青年の人生譚とも言える楽曲だという。お笑い芸人と多くの舞台を分け合ってきたアフロだからこそ、描けた一曲と言えるだろう。リリース前にも関わらず、テレビ朝日で2025年7月に放送されたヒコロヒーとニューヨー