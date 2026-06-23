MOROHA・アフロが、7月29日に発売する1stアルバム『無職覚醒』に先駆けて、配信シングル「サンパチ」を明日にリリースすることを発表した。

同曲は「笑い」を追求することによって笑えない日々を塗り替えていく、一人の青年の人生譚とも言える楽曲だという。お笑い芸人と多くの舞台を分け合ってきたアフロだからこそ、描けた一曲と言えるだろう。

リリース前にも関わらず、テレビ朝日で2025年7月に放送されたヒコロヒーとニューヨークの嶋佐和也がMCを務める、音楽バラエティ番組『あじわいMUSIC』で地上波初披露されたり、TBSラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』でデモ音源のオンエア、ライブでも何度も披露されている。なお、作詞はアフロ、作曲とピアノはヒグチアイが担当している。

アフロ名義での初のアルバム『無職覚醒』を7月29日にリリースした後には、全国11カ所を廻る全国ツアー＜アフロ 1st ALBUM『無職覚醒』リリースツアー 〜ひとりずもうの横綱たち〜＞も開催される。今井らいぱちを皮切りに、シンガーソングライター、ピン芸人、落語家、スタンダップコメディアンと、ひとりぼっちで舞台に立つ面々を迎えたツーマンツアー。ツアーファイナルは、12月12日に東京・Spotify O-EASTで開催するアフロ自主企画＜再就職＞となっている。ツアーチケットの一般発売もスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️アフロ 1stアルバム『無職覚醒』

2026年7月29日（水）リリース

購入：https://aflo.lnk.to/mushoku_kakusei 品番：PCCI- 00038 / 価格：3,300円（税込）

レーベル：PONY CANYON INC. / YY GAYAGAYA RECORDS

※収録曲後日発表

◾️＜アフロ 1st ALBUM「無職覚醒」リリースツアー ひとりずもうの横綱たち＞ 2026年

8月4日（火）東京・新宿MARZ w/今井らいぱち

8月8日（土）京都・紫明会館 w/立川吉笑

8月11日（火・祝）群馬・高崎SLOW TIME cafe w/ヤスエでんじゃらすおじさん

8月30日（日）山梨・甲府桜座 w/サツマカワRPG

9月5日（土）宮城・仙台Tiki-Poto w/眞名子新

9月13日（日）長野・上田映劇 w/三遊亭鬼丸

9月21日（月・祝）愛知・名古屋 CLUB UPSET w/宰務翔太

9月26日（土）大阪・堺FANDANGO w/辻凪子

10月4日（日）福岡・graf w/工藤祐次郎

10月5日（月）大分・湯布院 ある風景 w/工藤祐次郎 ▼チケット情報

一般発売中：https://eplus.jp/sf/detail/4258290002 ▼TOUR FINAL

12月12日（土）東京・渋谷Spotify O-EAST

アフロ自主企画＜再就職＞

https://eplus.jp/sf/detail/4258290001-P0030002

◾️天々高々イベント出演情報 ＜MONSTER baSH 2026＞

8月22日（土）〜23日（日）香川・国営讃岐まんのう公園

https://www.monsterbash.jp/