8月8日（土）よりNetflixにて世界独占配信となる『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』、第2弾予告と主題歌アーティストやキャストが公開された。＞＞＞第2弾予告場面カットや新キャラ、アーティストをチェック！（写真14点）手塚治虫が描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とするNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』。ティザービジュアル公開時にはYahoo！トレンドで1位、X（旧Twitter）で国内トレンド3位にラインクイ