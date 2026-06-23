【THE RIBBON HERO リボンヒーロー】予告公開！ 主題歌は「Girls Archives.」に決定
8月8日（土）よりNetflixにて世界独占配信となる『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』、第2弾予告と主題歌アーティストやキャストが公開された。
＞＞＞第2弾予告場面カットや新キャラ、アーティストをチェック！（写真14点）
手塚治虫が描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とするNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』。ティザービジュアル公開時にはYahoo！トレンドで1位、X（旧Twitter）で国内トレンド3位にラインクインするなど、大きな反響を呼んだ。さらに、世界最大のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭 2026」でのアヌシー・プレゼンツ部門公式上映や監督登壇を控え、国内外で期待が高まっている。
このたび公開された第2弾予告は、災厄 ”ネルガル” により滅びゆく国の様子と、「お前、呪いの姫か」という不穏なセリフで幕を開ける。緊迫した一拍ののちに流れ出すのは、本作の主題歌『Reborn』。冒頭の重苦しい雰囲気から一転、リズミカルなサウンドにのせて、新たな武器となる義手を手にしたサファイアが故郷を旅立つ姿が映し出される。
そして続くのは、「誰かのために何かしたい」と語りながら、自分にできることを探すサファイアと、新キャラクター・パインとの出会い。生活を共にする中で互いの共通点を見つけ、心を通わせていく二人が ”友達” になっていく微笑ましい場面も収められている。
一方で、冒頭の不穏なセリフを放つ新キャラクター・ベルベットと剣を交えるシーンも。ベルベットは、サファイアの故郷・シルバーランドは、彼女自身の手によって滅ぼ
されたのだと突きつける。サファイアは本当に ”リボンの悪魔” なのか、それとも――。
リボンを纏った美しい変身シーンや、華麗なアクションシーンも見どころだ。果たして彼女は過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。キャラクターたちの成長にも期待が高まる内容となっている。
また、第2弾予告の公開にあわせて、本作の主題歌アーティストが発表された。歌うのは、期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」（ガールズアーカイブ）。BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBE のNEB（Next Entertainment Business）本部が、コンセプト設計からストーリー企画に至るまで全面的にサポート。 そのNEBとsupercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する ”INCS TOENTER” による初タッグから誕生したユニットだ。リアルとバーチャルの2つの顔を持つ、前代未聞の特徴を有する。
記念すべきプレデビュー曲『Reborn』が本作の主題歌に大抜擢されたことについて、「映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています」と思いを語った。
さらに、新たなキャラクターを演じるキャスト陣も公開された。
サファイアの友人・パインを演じるのは、子役としてデビューして以来、数々の映画・ドラマに出演し、近年は声優としても活躍の場を広げている小林星蘭（こばやしせいらん）。そして、宗教組織 ”ミトラ” の幹部で、サファイアを利用しようとするベルベット役を内山昂輝（うちやまこうき）が、主人公サファイアのお付きの婆や役・ジルコを新谷真弓（しんたにまゆみ）が担当する。あわせて、演じるキャラクターへの思いを込めたコメントが3名から到着した。
Netflixでの配信開始まで残り約1カ月。世界観が徐々に明かされ一方で、サファイアの背負う過去や敵の全貌はいまだ謎に包まれている。今後の展開にも乞うご期待。
（C）ツインエンジン
＞＞＞第2弾予告場面カットや新キャラ、アーティストをチェック！（写真14点）
手塚治虫が描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とするNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』。ティザービジュアル公開時にはYahoo！トレンドで1位、X（旧Twitter）で国内トレンド3位にラインクインするなど、大きな反響を呼んだ。さらに、世界最大のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭 2026」でのアヌシー・プレゼンツ部門公式上映や監督登壇を控え、国内外で期待が高まっている。
そして続くのは、「誰かのために何かしたい」と語りながら、自分にできることを探すサファイアと、新キャラクター・パインとの出会い。生活を共にする中で互いの共通点を見つけ、心を通わせていく二人が ”友達” になっていく微笑ましい場面も収められている。
一方で、冒頭の不穏なセリフを放つ新キャラクター・ベルベットと剣を交えるシーンも。ベルベットは、サファイアの故郷・シルバーランドは、彼女自身の手によって滅ぼ
されたのだと突きつける。サファイアは本当に ”リボンの悪魔” なのか、それとも――。
リボンを纏った美しい変身シーンや、華麗なアクションシーンも見どころだ。果たして彼女は過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。キャラクターたちの成長にも期待が高まる内容となっている。
また、第2弾予告の公開にあわせて、本作の主題歌アーティストが発表された。歌うのは、期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」（ガールズアーカイブ）。BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBE のNEB（Next Entertainment Business）本部が、コンセプト設計からストーリー企画に至るまで全面的にサポート。 そのNEBとsupercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する ”INCS TOENTER” による初タッグから誕生したユニットだ。リアルとバーチャルの2つの顔を持つ、前代未聞の特徴を有する。
記念すべきプレデビュー曲『Reborn』が本作の主題歌に大抜擢されたことについて、「映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています」と思いを語った。
さらに、新たなキャラクターを演じるキャスト陣も公開された。
サファイアの友人・パインを演じるのは、子役としてデビューして以来、数々の映画・ドラマに出演し、近年は声優としても活躍の場を広げている小林星蘭（こばやしせいらん）。そして、宗教組織 ”ミトラ” の幹部で、サファイアを利用しようとするベルベット役を内山昂輝（うちやまこうき）が、主人公サファイアのお付きの婆や役・ジルコを新谷真弓（しんたにまゆみ）が担当する。あわせて、演じるキャラクターへの思いを込めたコメントが3名から到着した。
Netflixでの配信開始まで残り約1カ月。世界観が徐々に明かされ一方で、サファイアの背負う過去や敵の全貌はいまだ謎に包まれている。今後の展開にも乞うご期待。
（C）ツインエンジン
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