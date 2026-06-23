モデル・俳優として活躍し、2人の男の子を育てる加藤ローサさん。かつて占いに興味をもち、「モヤモヤ解消のためにあらゆる占いにトライした」と話します。今回は迷いや葛藤の時期を経て見つけた、占いとの上手なつき合い方について語っていただきました。あわせて、ローサさんがひとめぼれしたアイテムも紹介します。加藤ローサさんがハマった「占い」皆さんは「占い」って好きですか？私は一時期、だれかに会うたびに「おすす