徳島大学は6月23日、血液がんに対する「CAR-T細胞療法」と呼ばれる、新しい免疫療法を5月から開始したと発表しました。徳島大学は23日の定例会見で、5月から多発性骨髄腫に対する「CAR-T細胞療法」を開始したと発表しました。多発性骨髄腫は血液中の形質細胞が、がん化する血液がんの一種で、化学療法や造血幹細胞移植、免疫細胞療法などを行っています。今回発表された「CAR-T細胞療法」は免疫細胞療法の一種で、患者のT細胞にCAR