6月23日、女優の浜辺美波が自身のXを更新し、ファッション誌『VOCE』の表紙を務めたことを報告した。撮影中のメイク写真を公開したが、“激変”ぶりが注目を集めている。浜辺は《夏だなあ…どちらもすぐにでも真似したくなるメイクでとっても素敵でした》とつづり、撮影の様子を振り返った。「22日発売の『VOCE』の通常版とスペシャルエディション版の表紙を飾りました。ブラックのミニドレスと白いワンピースで撮影し、髪は艶