6月23日、女優の浜辺美波が自身のXを更新し、ファッション誌『VOCE』の表紙を務めたことを報告した。撮影中のメイク写真を公開したが、“激変”ぶりが注目を集めている。

浜辺は《夏だなあ…どちらもすぐにでも真似したくなるメイクでとっても素敵でした》とつづり、撮影の様子を振り返った。

「22日発売の『VOCE』の通常版とスペシャルエディション版の表紙を飾りました。ブラックのミニドレスと白いワンピースで撮影し、髪は艶が強調された濡れ髪セットで、メイクは目元付近をピンクのチークを塗ったクールな雰囲気になっています」（スポーツ紙記者）

メイクを施した浜辺に関して、Xでは

《写真だけ見せたら浜辺さんってわからないだろ》

《私の見たことない浜辺美波だ》

など、その激変ぶりに驚く声があがっている。

「普段の浜辺さんは色白の肌を生かしたナチュラルメイクが好評です。今回はアイラインやチークなどをはじめに、濃いめのメイクが特徴的で、別人と見間違えるような印象を受ける人もいたようです」（芸能記者）

浜辺は2017年の映画『君の膵臓をたべたい』で病気を患うヒロインを演じてブレイクし、多くのドラマや映画に出演してきた。ただ、プライベートでは、SNSをざわつかせるできごともあった。

「2025年7月の『女性セブンプラス』で、King ＆ Princeの永瀬廉さんと熱愛を伝えられたのです。かねてから、浜辺さんはバラエティ番組で『友達がいない』といった内向的な性格であることを自虐し、透明感のある雰囲気から“清楚系女優”という印象を持たれていました。それだけに、人気アイドルとの熱愛報道にショックを受ける人も多かったのです」（同前）

熱愛報道から約1年が経ち、現在も仕事は途切れないが、女優業では変化も見られるという。

「2026年2月に公開された映画『ほどなく、お別れです』では、亡くなった人の声を聴くことができる特殊能力を持つ葬祭プランナー役、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では豊臣秀吉を叱咤激励する気の強い正妻役を演じています。王道のヒロイン像が認知されていましたが、これまでにない役柄を演じることも増えています。今回のクールなメイクもハマっていましたし、“清楚系”イメージからの脱却が進んでいるようです」（同前）

25歳になり、女優として幅広い姿を見せてくれそうだ。