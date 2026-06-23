《めっちゃかっこよかった!!!》6月22日、タトゥーを施した下着姿の女性2人に挟まれた元KAT-TUN・田中聖（こうき）の写真を、あるユーザーがXに投稿。2026年3月に刑務所を出所してから、徐々に露出を増やしている田中の近影に反響が集まっている。「覚醒剤取締法などの疑いで逮捕され、2023年12月に懲役2年8月の実刑判決が確定した田中さんは、刑期を終え、出所後にTikTokアカウントを開設しました。そこでラップ動画を公開するな