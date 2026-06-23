《めっちゃかっこよかった!!!》

6月22日、タトゥーを施した下着姿の女性2人に挟まれた元KAT-TUN・田中聖（こうき）の写真を、あるユーザーがXに投稿。2026年3月に刑務所を出所してから、徐々に露出を増やしている田中の近影に反響が集まっている。

「覚醒剤取締法などの疑いで逮捕され、2023年12月に懲役2年8月の実刑判決が確定した田中さんは、刑期を終え、出所後にTikTokアカウントを開設しました。そこでラップ動画を公開するなど、少しずつ活動を始めています。

また、3月11日には歌手で弟の田中彪（ひょうが）さんのチャンネルに、5月末には田中さんと親しい人気インフルエンサー・カマたくさんのXに動画で登場。6月10日にも、カマたくさんが《出所祝いなので「しゃぶしゃぶ」と「あぶり明太子」》の一文を添えて、田中さんの近影をXに投稿。田中さんは、しゃぶしゃぶを前に笑顔を見せていましたが、カマたくさんの“ギリギリ”すぎる一文が波紋を呼んだばかりです」（スポーツ紙記者）

今回、そんな田中の近影が新たに公開されたわけだが、投稿主のユーザーは《タトゥー関係のイベントですか?元ジャニーズが来るって凄いなぁ》とのリプに《そう!刺青のイベント!!すごいよねびっくりした どなたかが呼んでくれたみたいで来てくれました》と返答している。

「田中さんは、自身のTikTokではラップ動画を3本、公開しています。4月23日にアップした直近の動画には『前回の動画を150万回も見ていただいた上に気付けばフォロワーも5万人を超えていた為にもう一本動画上げておきます』と添えていたように、動画はかなり観られているようで、いまも根強いファンが多いことがうかがえます。

しかし、Tシャツ姿でラップを披露している2本めの動画では、両腕からタトゥーがびっしりと覗いており、視聴者からは《もう、タトゥー入れすぎてタトゥーンやん》とのツッコミの声も。それに対して田中さん本人は《うまいんだけどXの人のネタの使い回しなんだよなぁ》と返すなど、完全に吹っ切れた様子を見せています」（同前）

いまやタトゥーだらけになった田中だが、これまでどおり、我が道をいくスタンスのようだ。