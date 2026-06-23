女優の川口春奈が、6月19日に自身のYouTubeチャンネル「はーちゃんねる」を約11カ月ぶりに更新し話題を集めている。「川口さんは『女神降臨！まさかのスペシャルゲストが、、！』と題された動画で、歌手の加藤ミリヤさんとのコラボを行いました。加藤さんのYouTubeチャンネルでは火鍋デートの様子が公開されていますが、川口さんのチャンネルでは2人でヘッドスパを堪能しました。目をつぶった貴重な寝顔姿も見られます」（スポー