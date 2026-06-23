女優の川口春奈が、6月19日に自身のYouTubeチャンネル「はーちゃんねる」を約11カ月ぶりに更新し話題を集めている。

「川口さんは『女神降臨！まさかのスペシャルゲストが、、！』と題された動画で、歌手の加藤ミリヤさんとのコラボを行いました。加藤さんのYouTubeチャンネルでは火鍋デートの様子が公開されていますが、川口さんのチャンネルでは2人でヘッドスパを堪能しました。目をつぶった貴重な寝顔姿も見られます」（スポーツ紙記者）

動画では「※久々の投稿になってしまい、すみません…」と謝罪テロップも出ていたが、コメント欄でも“待ちすぎた”ファンの声が並ぶ。

《はーちゃんねるが生きていた!? 今年の十大ニュースナンバーワン》

《久しぶりだ!!! 次の投稿は2027だな!》

《忙しいのは重々承知しておりますがもっと更新してほしいです。動画内容なんてなんでもいいんです》

こうした声が寄せられる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「2026年の川口さんといえば、10月2日公開予定の映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』で末期がんの女性を演じるため、約10kgの減量を行ったことも話題になりました。やはり女優業に忙しく、なかなかYouTubeを更新できなかったかもしれません。Instagramのアカウントも雑誌の表紙やイベント出演などの告知が中心となっており、プライベートショットはあまり見られなくなっています」

川口は過去に、“発信”についてこんなことも語っていた。

2025年9月10日、川口はInstagramのストーリーズを更新。シミの目立つスッピン姿を公開した。

「鏡越しに撮影されたとみられる画像には、素肌と思しき川口さんの顔が写っていました。投稿には《思い通りにいかないことも》《まったく予想していなかった結末も》《たくさんの理不尽も全部まるごと受け止めて前に進むしかない》などの長文メッセージが添えられていましたね。

さらに約4時間後には、7月に亡くなった愛犬・アムちゃんの写真とともに新たな文章を公開。川口さんは《とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつも…なんにも発信する気が失せる》《シミがあろうがなかろうが…いろいろと言われて本当に大変なお仕事ですね》など、外見を指摘されることやSNS発信への疲れなど“弱音”を赤裸々に綴っていました」（芸能ジャーナリスト）

全盛期に比べてSNSへの興味関心が薄まっているように見える川口だが、ファンとしては新しい顔や姿も見たいところだろう。こうした思いに本人がどう応えるかは気になるところだ。