18歳のキム・ジウはブルージェイズなどからオファーを受けていた“韓国の大谷”として注目される18歳のキム・ジウが、ブルージェイズなどMLB複数球団からのオファーを断り、韓国プロ野球（KBO）のドラフトに参加することが明らかになった。米メディア「The Big Lead」のJP・ホーンストラ記者が22日（日本時間23日）に報じた。二刀流としての将来を見据えた決断に対し、メディアも成功への道筋として好意的な見解を示している。同