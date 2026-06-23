全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮の喫茶店『茶屋さくら・そう』です。米と米粉にこだわった和風モーニング国産米粉を使用した「米粉の生かすてら」は、柔らかくてしっとりとした食感が◎。ハチミツのやさしい甘みが味の決め手だ。「クリームソーダ」も人気で、イチゴやブルーハワイなど全6種類を用意。「焼きおにぎり」には愛知県産のお米、ミルキークイーンを使