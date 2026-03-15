40歳で結婚を決めた石原良純。12歳年下の妻・幸子さんとのスピード婚の裏側には、強烈な個性を放つ父・石原慎太郎の“洗礼”が待ち構えていた。両親への紹介の場や、父の意向が色濃く反映された披露宴の演出。結婚を振り返る中で浮かび上がるのは、華麗なる一族・石原家の独特な家族関係と、父と息子の間にある複雑な距離感だった。※本稿は、政治ジャーナリストの石原伸晃、タレントで気象予報士の石原良純、政治家の石原宏高、美