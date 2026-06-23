全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮の喫茶店『茶屋さくら・そう』です。

米と米粉にこだわった和風モーニング

国産米粉を使用した「米粉の生かすてら」は、柔らかくてしっとりとした食感が◎。ハチミツのやさしい甘みが味の決め手だ。「クリームソーダ」も人気で、イチゴやブルーハワイなど全6種類を用意。

「焼きおにぎり」には愛知県産のお米、ミルキークイーンを使用。おにぎりの追加は1個100円。味噌汁のおかわりは無料だ。

焼きおにぎり（ドリンク代＋350円）：和紅茶（紅ふうき）600円

『茶屋さくら・そう』焼きおにぎり（ドリンク代＋350円）和紅茶（紅ふうき） 600円

店の裏手を走る線路は、名鉄とJRの併走区間。行き交う本数も多く、鉄道マニアならずとも見ていて楽しい。

『茶屋さくら・そう』

一宮『茶屋さくら・そう』

［店名］『茶屋さくら・そう』

［住所］愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西流37-5

［電話］090-2544-2229

［営業時間］10時〜17時（16時LO）

［休日］不定休

［交通］名鉄名古屋本線石刀駅から徒歩3分

※駐車場5台

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、米粉の生かすてらの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】柔らかくてしっとり！ ハチミツが決め手の生かすてらがおいしいモーニング（4枚）