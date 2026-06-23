6月12日に配信されたポッドキャスト「畑中葉子Cotton Style」第11回に出演した歌手の畑中葉子が、『この番組、1月から始まりましたけれど、今まで私は報酬をいただいておりません。私はそういうつもりはまったくございません』と、ギャラ未払いを明かした。「畑中さんは現在67歳。1978年1月10日、作曲家で歌手の平尾昌晃さんとのデュエット曲『カナダからの手紙』で歌手デビューしました。70万枚の大ヒットを記録し、翌年にはソ