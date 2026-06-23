大分県別府市の十文字原演習場で23日に公開予定となっていた日米共同訓練は雨のため24日に延期となりました。 【写真を見る】日米共同訓練弾薬補給の訓練公開は雨で24日に延期大分 日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」は6月20日から県内を含む九州・沖縄5県で実施されています。23日は別府市の十文字原演習場で航空機から弾薬を下ろす訓練が公開予定でしたが、雨のため24日に延期されました。