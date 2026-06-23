丸亀製麺は23日、公式サイトやXを通じ、なりすましアカウントへの注意喚起を掲載した。【画像】丸亀製麺「偽アカウント」に注意喚起（全文）Xでは「重要なお知らせ」として、「現在、『丸亀製麺』を装った偽アカウントから、当選案内等を装ったDM・リプライを送り、外部サイトへ誘導するフィッシング行為が複数確認されております」と報告。「誘導先は他社公式サイトを装った偽サイトで、その後LINE等のSNSへ登録を促される