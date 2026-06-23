6月22日、女優の武田久美子がInstagramを更新し、23年ぶりに写真集を発売することを発表した。撮影時のオフショットも公開したが、圧巻のスタイルが注目を集めている。武田は《長年私のファンの皆様方からは「もういちど写真集をだしてほしい」というお声を何時も聞いておりました今ようやくお応え出来る事を本当に嬉しく思っております》と、喜びをつづった。「写真集は講談社から9月に発売予定で、海辺で撮影したオフショ