6月22日、女優の武田久美子がInstagramを更新し、23年ぶりに写真集を発売することを発表した。撮影時のオフショットも公開したが、圧巻のスタイルが注目を集めている。

武田は《長年私のファンの皆様方からは「もういちど写真集をだしてほしい」というお声を何時も聞いておりました 今ようやくお応え出来る事を本当に嬉しく思っております》と、喜びをつづった。

「写真集は講談社から9月に発売予定で、海辺で撮影したオフショットが公開されました。太もものつけ根まで深く切り込まれたハイレグ風の大胆な水着で、ウエストは引き締まっていました。現在57歳の武田さんですが、23年ぶり、かつ“アラ還”での写真集とあって、注目を集めています」（スポーツ紙記者）

“太ももざっくり” な水着姿を公開した武田に関して、Instagramのコメント欄では

《ナイスバディ》

《スタイル変わらんのすげえ》

《相変わらずの良い身体》

など、驚く声があがっている。

武田は13歳のとき、東大生が選ぶアイドルコンテストで優勝し、注目を集める。その後、アイドル歌手、グラビアタレント、女優として活躍したが、多くの人に認知されるきっかけがあった。

「1989年にリリースした写真集『My Dear Stephanie』で、ホタテガイの貝殻を胸につけ、水着に見立てた“貝殻ビキニ”を披露しました。この写真集は、武田さんの芸能生活の象徴的な存在として語り継がれています。

その後、12冊もの写真集を発売し、今回、久しぶりに刊行することになりましたが、現在も抜群のスタイルを維持していることで、ファンの衝撃を集めています」（芸能担当記者）

長らく写真集から離れていた武田だが、体型を保つためにおこなっていたことがあるという。

「過去の雑誌のインタビューで、武田さんは40歳になってから、週5回、バレエのレッスンに通っていることを明かしています。3歳からバレエを始めて芸能界デビューするまで続けていたものの、遠ざかっていた時期があり、ブランクがあったそうです。しかし40代から20年近く、バレエのルーティンを欠かさず、美スタイルを維持してきたようです」（同前）

近年は40代で写真集を出す女性タレントも少なくないが、還暦を前に、武田は新たな歴史を作りそうだ。