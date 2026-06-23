Windows Latestは6月21日(現地時間)、「Tested: Microsoft just debloated Windows 11 Search without Bing, and it's crazy fast」において、Windows 11のWindows SearchにWeb検索機能の無効化オプションが追加されたと伝えた。これはWindows Insider ProgramのExperimentalチャネルからリリースされた「Windows 11プレビュービルド26300.8697」から発見された。隠しオプションとして提供されており、一部のユーザーは機能フラグ