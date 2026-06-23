VTuber、XR技術、メタバース――様々な“バーチャル”に関するトピックは、日々多く生まれている。企業による巨大な施策から、個人によるマイクロだが熱気あふれる取り組みまで、その規模は様々だ。 （関連：【画像あり】絶対音感にレントゲン公開、トリリンガルに一橋大学卒、元・絵の先生……個性派ぞろいのVTuberグループがデビュー） 連載「Weekly Virtual News」では、一週間のうち