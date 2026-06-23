大分市の小学校で23日、平和をテーマにした弁論大会が行われ、児童が日ごろの生活の中で感じた思いを語りました。 【写真を見る】「平和への願い」をテーマに弁論大会小学生がそれぞれの思いを発表大分 この弁論大会は、子どもたちに平和の尊さや大切さを感じてもらおうと、大分市教育委員会が毎年開催しているものです。 23日は、大分市内13校の代表者が出場し、「平和への願い」をテーマに5分の持ち時