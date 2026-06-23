あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第215回】宝塚はメイショウタバルの強さが印象に残りました。同時にクロワデュノールがなぜ差しきれなかったかも気になりました。2026年も前半戦を終えましたが、印象に残った馬や、記憶に残ったレースを教えてください。秋のG1に向けて注目す