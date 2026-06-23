石渡ネルソンにシント＝トロイデンがオファーも、拒否されたとベルギー報道ベルギー1部シント＝トロイデンは、5月27日にMF山本理仁がドイツ1部フライブルクへ完全移籍する事を発表した。新シーズンに向けて、その抜けた穴を埋めることが急務となっているが、あるJリーガーの獲得に動いたものの所属クラブから拒否されたとベルギーメディア「Voetbal nieuws」が報じている。昨シーズン、山本はシント＝トロイデンでリーグ戦38試