【Steam Machine】 6月23日 販売開始 価格512GB：189,980円 512GB + Steam Controller：204,980円 2TB：249,980円 2TB + Steam Controller：264,980円 KOMODOは6月23日、Valve製ゲーミングシステム「Steam Machine」の販売を開始した。価格は189,980円より。 「Steam Machine」は、PCゲームプラットフォーム「Steam」をコ