【Steam Machine】 6月23日 販売開始 価格 512GB：189,980円 512GB + Steam Controller：204,980円 2TB：249,980円 2TB + Steam Controller：264,980円

KOMODOは6月23日、Valve製ゲーミングシステム「Steam Machine」の販売を開始した。価格は189,980円より。

「Steam Machine」は、PCゲームプラットフォーム「Steam」をコンソール機のように手軽に楽しめるよう設計・開発されたコンパクトなゲーミングシステム。AMD製の特注セミカスタムデスクトップクラスCPU・GPUを搭載しており、アップスケーリング技術「AMD FSR」によって最大4K・60FPSのゲーム体験を実現する。

2025年11月の発表以降、メモリーやストレージの価格高騰の影響もあり発売延期となっていたが、本日6月23日より予約受付を突如開始。512GBモデルは189,980円、2TBモデルは249,980円となっているほか、オプションで「Steam Controller」が付属するモデルもラインナップされている。

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